Dottrina sociale: Ucid, 27 novembre a Verona tavola rotonda su tendenze del lavoro e sfide tecnologiche

Si terrà sabato 27 novembre (ore 15) presso la Sala Azzurra del PalaExpo di Verona, nell’ambito dell’edizione 2021 del Festival della Dottrina sociale, la tavola rotonda organizzata dal Movimento Giovani Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) in collaborazione con il Coordinamento nazionale Giovani Federmanager su “Hire (Humanize Industrial Revolution Enhancing). Tendenze del mercato del lavoro per il XXI secolo” (FrancoAngeli 2021), un volume per conoscere i nuovi trend del mercato del lavoro e capire come fronteggiare le sfide tecnologiche, nato dalla voce dei professionisti che giornalmente curano la formazione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ad aprire ed introdurre i lavori saranno il presidente nazionale del Movimento Giovani Ucid, Benedetto Delle Site, l’animatore spirituale del Movimento, mons. Gianni Fusco e il coordinatore nazionale Giovani di Federmanager, Antonio Ieraci. Interverranno Renato Fontana, curatore del volume, Roberta Bullo, direttore generale Uomo&Impresa (Gruppo Umana), Anna Rita Borraccetti, amministratore unico Piessepi Consulting, Francesco Augurusa, vicepresidente nazionale del Movimento Giovani Ucid. A moderare il dibattito il responsabile Giovani Donne Ucid, Simona Mulè. Porterà invece il saluto di Federmanager Verona il Presidente, Giuliano Allegri.