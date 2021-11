Corpo europeo di solidarietà: Roma, giovani e eurodeputati a confronto. Interverrà anche il card. Lojudice

Si svolgerà, venerdì 26 novembre, dalle 9 alle 13.45, a Roma, il convegno dal titolo “Corpo europeo di solidarietà”, promosso dal Movimento dei Focolari e dall’Associazione internazionale dei Caterinati in collaborazione con l’Agenzia nazionale giovani, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Si parlerà del Servizio civile europeo.

I lavori saranno introdotti da un saluto di Carlo Corazza, responsabile dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e presidente dell’Associazione internazionale dei Caterinati, e da don Jesús Morán, copresidente del Movimento dei Focolari. La relazione introduttiva sarà tenuta da Silvia Costa già presidente, dal 2014 al 2016, della commissione “Educazione, cultura e giovani” del Parlamento europeo.

Il primo panel del convegno ha l’obiettivo di presentare l’Agenzia nazionale giovani con l’intervento della direttrice generale Lucia Abbinante, le esperienze di due associazioni del Terzo settore, Anffas e Ala aps e di una volontaria, Maria Valentina Vanceo. Nel secondo panel del convegno, coordinato da Silvio Minnetti, presidente nazionale del Movimento politico per l’Unità-Movimento dei Focolari, eurodeputati di diversa appartenenza partitica (Antonio Tajani del Partito popolare europeo, Brando Benifei dei Socialisti e democratici europei, Nicola Procaccini dei Conservatori e riformisti europei), si confronteranno con Vito Borrelli, vicecapo della Rappresentanza della Commissione europea a Roma, con Diego Goller, segretario generale di Insieme per l’Europa (Rete di Movimenti cristiani europei) e con Silvia Costa, per discutere insieme come operare per un più ampio Servizio civile europeo che coinvolga tutti i Paesi partecipanti.