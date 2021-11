Pnrr: Mattarella, “investimenti incideranno, insieme alle riforme, sull’evoluzione e sulla stessa idea di società”

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza impongono, in un arco temporale breve, un volume considerevole di investimenti che incideranno, insieme alle riforme, sull’evoluzione e sulla stessa idea di società. Si pensi soltanto all’impatto che potrà avere la transizione ecologica e digitale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo in occasione dell’incontro con i magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti.

Il Capo dello Stato ha poi osservato che “il Piano traduce anche una particolare attenzione ai riflessi che le scelte attuali avranno sulle future generazioni”. “Non a caso questo straordinario sforzo finanziario dell’Unione europea, nel rappresentare una risposta alla crisi determinata dalla pandemia, ha assunto in maniera significativa il nome – come ben sappiamo – di ‘Next Generation’”, ha proseguito, sottolineando che si tratta di “una denominazione con la quale si intende richiamare al dovere di quella solidarietà intergenerazionale che la Corte dei conti ha più volte posto in evidenza”. “Le ingenti risorse attualmente destinate all’Italia vanno utilizzate in modo attento e responsabile, nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza precedenti e, verosimilmente, irripetibile”, il monito di Mattarella, convinto che “si tratta di cogliere o di perdere un’opportunità straordinaria per l’Italia e per l’Europa”. “Non è rilevante soltanto quanto le risorse a nostra disposizione ci consentiranno, nell’immediato, di realizzare, ma lo sono, in misura ancora maggiore, le prospettive aperte da questa coraggiosa e inedita forma di collaborazione tra gli Stati europei”.