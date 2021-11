Scuola e lavoro: Verona, dal 25 al 27 novembre la 30ª edizione di “Job&Orienta”

Sarà dedicata al tema “Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale” la 30ª edizione di “Job&Orienta”, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che torna in presenza alla Fiera di Verona da giovedì 25 a sabato 27 novembre. Promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’evento quest’anno vuole “evidenziare come per improntare la ripresa e lo sviluppo alla sostenibilità e alla digitalizzazione servano non soltanto risorse e tecnologie, ma anche competenze adeguate e una cultura nuova”.

Nel programma culturale di “Job&Orienta” 2021 – che raccoglie 150 appuntamenti con ospiti significativi dell’economia, della politica e dell’imprenditoria –, accanto ai grandi eventi istituzionali per un dibattito a più voci sulle tematiche attuali, saranno numerosi i convegni e i webinar, oltre a laboratori interattivi, workshop esperienziali, gaming per l’orientamento e la selezione, simulazioni… Gli eventi saranno fruibili anche in streaming tramite il sito della manifestazione www.joborienta.net.

Per guidare la visita e l’incontro con le 400 realtà della rassegna espositiva, sei i percorsi tematici. Grazie a mappe interattive navigabili, la fiera sarà anche virtuale attraverso le vetrine online.

Numerosi gli ospiti attesi e le voci delle tre giornate: il ministri Patrizio Bianchi e Andrea Orlando, il sottosegretario Rossano Sasso, il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra, il vicepresidente per il capitale umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli, Manuela Geleng, Director for Skills della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea, i campioni di Tokyo 2020 Federica Cesarini e Francesco Bettella, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Guido Torrielli, presidente di Its Italy, il giornalista Luca Tremolada, e Davide Dal Maso, social media coach “Under30 Forbes”.