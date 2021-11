Natale: arrivato da Andalo l’albero di Natale in piazza San Pietro

È arrivato oggi in piazza San Pietro il maestoso abete rosso o peccio (Picea abies) di circa 28 metri che troverà posto accanto al Presepe in piazza San Pietro. L’abete arriva da Andalo, in Trentino, nel comprensorio Dolomiti Paganella, e proviene dalla Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino certificata. Il presepe invece arriverà quest’anno dalle Ande, dal villaggio di Chopcca, una comunità nel dipartimento di Huancavelica in Perù. La tradizionale inaugurazione del Presepe e l’illuminazione dell’albero di Natale – informa il Governatorato – si terranno, pur nel rispetto delle normative per contrastare il diffondersi della pandemia, in piazza San Pietro, venerdì 10 dicembre, alle ore 17. La cerimonia sarà presieduta dall’arcivescovo Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Lo stesso giorno, nella mattinata, le delegazioni di Huancavelica, di Andalo e di Gallio saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.