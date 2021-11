Germania: “L’Europa vale la pena”. Dai vescovi tedeschi un approfondimento sul futuro dell’Ue

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato oggi un testo sull’integrazione europea in prospettiva cattolica con spunti sul futuro dell’Unione europea come progetto di pace e democrazia. Il volume, dal titolo “L’Europa vale la pena”, è stato realizzato dal Gruppo di lavoro episcopale per l’Europa, della Commissione per le questioni sociali della Dbk, guidato dal vescovo di Essen, mons. Franz-Josef Overbeck. Nel testo, che si rivolge a un vasto pubblico, si discutono anche considerazioni socio-etiche sul ruolo della Chiesa nella società e in Europa, delineando gli sviluppi storici e presentando gli attuali temi in discussione sull’Europa comunitaria. Quattro gli ambiti esaminati della politica europea: la democrazia è saldamente legata allo Stato di diritto come base per coesione sociale e partecipazione; la responsabilità per la creazione è sottolineata come una costante per una vita buona per tutti, e per le generazioni future; il mondo digitale è caratteristico delle società moderne che hanno un costante bisogno di progettazione, con orientamenti etici che si concretizzino attraverso l’immagine cristiana dell’uomo; le questioni della emigrazione e dell’asilo debbono essere affrontate come una delle sfide europee e globali, sottolineando la dignità umana e la solidarietà.

Mons. Overbeck spiega che il testo ha avuto una lunga gestazione ma arriva “al momento giusto” perché la Chiesa cattolica sta accompagnando i dibattiti europei attuali. “Ricordiamo i fondamenti dell’integrazione europea, che oltre alla dignità di ogni persona umana, includono anche la solidarietà, la sussidiarietà, la democrazia e lo stato di diritto”.