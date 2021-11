Carabinieri: presentato oggi a Roma il calendario storico e l’Agenda 2022

Presentato oggi nella Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2022, che celebra i 200 anni del primo Regolamento generale dell’Arma. È stato il generale Teo Luzi, Comandante generale, a svelare l’opera realizzata da Sandro Chia e Carlo Lucarelli, intervenuti all’appuntamento presentato da Tiberio Timperi e Daniela Ferolla. La nuova edizione del calendario prosegue il cammino intrapreso 2 anni fa, unendo tavole d’autore e narrazioni ispirate all’evoluzione del Regolamento, risalente al 1822. Il Calendario storico dell’Arma è arrivato ad una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese, arabo ed anche in lingua sarda. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua 89^ edizione, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, delle vicende dell’Arma e, attraverso di essa, della Storia d’Italia. In questa occasione è stato anche presentato il nuovo sito rinnovato dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it. Oltre al calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2022 dell’Agenda, che attraversa le espressioni pittoriche delle maggiori tradizioni stilistiche sino al fumetto, con i contributi dello storico d’arte Claudio Strinati, del generale Carmelo Burgio, l’intellettuale Luca Crovi e l’artista Michelangelo Pistoletto. Completano l’offerta editoriale il calendario da tavolo dedicato al tema Carabinieri, il cui ricavato della vendita verrà interamente devoluto all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, ed il planning da tavolo dedicato allo Squadrone eliportato Cacciatori, il cui ricavato della vendita verrà interamente devoluto all’ospedale pediatrico “G. Di Cristina” di Palermo.