Gioco d’azzardo: le associazioni, “ritirare la app ‘Gioco sicuro'”

Le associazioni che aderiscono alla campagna “Mettiamoci in gioco” contro i rischi del gioco d’azzardo” chiedono che venga ritirata l’app “Gioco sicuro”, promossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. “Se, in generale, non costituisce problema uno strumento che permetta di distinguere tra legale e illegale – si legge in una nota -, tale app è però pensata e presentata per avvalorare l’idea, profondamente sbagliata, che il gioco legale sia ‘sicuro’ e che ad essere problematico sia solo il gioco illegale”. Gli operatori dei servizi pubblici e del terzo settore impegnati nel contrasto al gioco d’azzardo patologico possono testimoniare che “le persone in trattamento hanno sviluppato dipendenza o un consumo problematico del gioco d’azzardo quasi esclusivamente attraverso l’offerta di gioco legale”. La app, inoltre, indicando anche l’esercizio commerciale più vicino per il consumo del gioco di proprio interesse, costituisce, secondo le associazioni “un incentivo all’azzardo, di cui i giocatori non hanno certo bisogno, e aggira in qualche modo il divieto di pubblicità”. La Campagna ritiene che “l’eventuale realizzazione di una app debba prevedere il coinvolgimento dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave presso il ministero della Salute, organismo che garantirebbe l’apporto di competenze e sensibilità differenti nella comunicazione con i giocatori”.