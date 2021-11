Expo Dubai: al Forum internazionale interreligioso intervento del presidente RnS, Martinez

“Connecting Souls, Anime in Connessione”. È il titolo del Forum in programma a Expo Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, domani, martedì 16 novembre (le 13 in Italia), nell’anfiteatro dell’Italian Pavilion. Ad intervenire, tra i relatori, Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS). La tavola rotonda con ospiti internazionali, promossa dal coordinamento del Commissariato Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai, in concomitanza con l’International Day of Tolerance – che si celebra nella medesima data -, è organizzata dalla Fondazione per le Scienze Religiose (Fscire) sulla scia dello slogan che caratterizza la partecipazione italiana a questa edizione dell’Esposizione Universale: “La bellezza unisce le persone!”. Discriminazione, persecuzioni, intolleranza, guerre da un lato e, dall’altro, fede, dottrina e predicazione: saranno questi i macro-temi su cui verteranno le due sessioni previste, con il coinvolgimento di leader ed esperti del contesto interreligioso, al fine di riflettere sul valore dell’incontro, della fraternità e del dialogo, specialmente in questa epoca di grandi cambiamenti anche sul piano spirituale, in una cornice, come quella offerta a Expo 2020, ideale per approfondire l’impegno mondiale nel “connettere” anime e menti per creare futuro.

Sullo sfondo, date e documenti passati alla storia: dalla Dichiarazione Nostra Aetate del Concilio Vaticano II alle attività del Parlamento mondiale delle religioni, dagli incontri nello “spirito di Assisi” avviati nel 1986 da San Giovanni Paolo II, alla Dichiarazione di Beirut, dal Documento di Abu Dhabi sulla Fratellanza umana, firmato nel 2019, al recentissimo Forum interreligioso del G20.

Il secondo panel sarà guidato da Alberto Melloni, segretario della Fondazione per le Scienze Religiose (Fscire), e vedrà come speakers: Elie Abadie, rabbino Senior degli Emirati Arabi Uniti; Albrecht Freiherr von Boeselager, Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta; Paul Hinder, vicario apostolico dell’Arabia meridionale e amministratore apostolico dell’Arabia settentrionale, e Salvatore Martinez. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook @ItalyExpo2020 e sul canale ufficiale YouTube del Padiglione Italia: Italy Expo 2020