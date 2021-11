Argentina: Conferenza episcopale, eletta la nuova Commissione esecutiva. “Camminare insieme in tempi difficili”

(Foto: Conferenza episcopale argentina)

La neoeletta Commissione esecutiva della Conferenza episcopale argentina (Cea), ha inviato un saluto alla Chiesa e al popolo argentino, venerdì scorso, alla vigilia del turno elettorale di medio termine e a conclusione dell’assemblea plenaria dell’episcopato. “Siamo in un momento molto difficile nella nostra Patria, ma il Vangelo illumina sempre e comunica luce”, afferma mons. Oscar Ojea, vescovo di San Isidro, eletto presidente.

Mons. Marcelo Daniel Colombo, arcivescovo di Mendoza e primo vicepresidente della Cea, fa notare che “in questo tempo speciale che viviamo, come vescovi e servitori del nostro popolo, vogliamo anche rafforzare la comunione, la comunione tra le famiglie, la comunione tra tutti noi che formiamo questa comunità”. L’arcivescovo esprime il desiderio di “essere veramente ponti che permettano il dialogo”.

Mons. Carlos Alfonso Azpiroz Costa, arcivescovo di Bahía Blanca e secondo vicepresidente, ha fatto notare che “la comunione rende i tempi difficili occasioni di salvezza”. Da qui l’invito, rivolto a tutti in questa stagione sinodale, a “camminare insieme, per rendere questi tempi difficili tempi di salvezza”.