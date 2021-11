Nato: Nato Defense College celebra il suo 70° anniversario con Jens Stoltenberg e il ministro Guerini

Il Nato Defense College (Ndc), l’unica istituzione accademica dell’Alleanza Atlantica, celebrerà il proprio 70° anniversario giovedì 18 e venerdì 19 novembre prossimi. La ricorrenza, si legge in una nota, vuole sottolineare il contributo fondamentale offerto all’Alleanza Atlantica dal Ndc nel preparare i leader di oggi ad affrontare le sfide di domani, fornendo da sette decenni una formazione militare professionale sempre pertinente ai paesi alleati e partner. A fare gli onori di casa sarà il Generale di Corpo d’Armata Olivier Rittimann. Interverranno il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg e il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Le celebrazioni comprenderanno anche delle tavole rotonde di livello accademico su argomenti relativi all’innovazione e alla formazione e coincideranno anche con la riunione annuale della comunità degli “Anciens” del Ndc, una solida rete di rapporti formata dagli ex frequentatori del Senior Course. La conferenza finale del pomeriggio consisterà in un dialogo informale fra il Vice Segretario Generale Mircea Geoana e il Senior Vice President di SpaceX Tim Hughes. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, il numero di partecipanti è strettamente limitato ai soli invitati. La cerimonia sarà trasmessa livestream e accessibile sui siti della Nato (www.nato.int) e del Nato Defense College (www.ndc.nato.int).