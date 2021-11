Diocesi: Faenza-Modigliana, sabato a Russi la Giornata della gioventù con don Alberto Ravagnani e la professione di fede per i 18enni

Sarà don Alberto Ravagnani, uno dei volti più conosciuti tra i giovani, l’ospite speciale dell’incontro organizzata dall’area Giovani e vocazioni della diocesi di Faenza-Modigliana in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Sabato 20 novembre, dalle 17 presso l’oratorio Don Bosco di Russi il sacerdote 28enni parlerà ai giovani di come è possibile testimoniare la propria fede e avvicinare i giovani alla parola di Dio attraverso stories su Instagram e video su YouTube. Don Ravagnani, infatti, si è fatto conoscere da molti utenti del web grazie al suo canale YouTube “Viva la fede” e poi al suo “Doncast”, il podcast realizzato con l’aiuto di una ventina di ragazzi. L’appuntamento proseguirà poi con la veglia nella quale è prevista la professione di fede per i 18enni e la cena con musica dal vivo del gruppo Caveja, vincitori dell’ultima edizione del Faenza Rock.