Migranti: Mattarella, “sconcertante ciò che avviene in più luoghi ai confini dell’Ue”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Vi sono delle condizioni che sono sconcertanti, e sconcertante è quanto avviene in più luoghi ai confini dell’Unione. È sorprendente il divario tra i grandi principi proclamati e il non tener conto della fame e del freddo cui sono esposti esseri umani ai confini dell’Unione”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Siena.

Il Capo dello Stato ha sottolineato come sia “importante l’accoglienza di alcune studentesse e alcuni studenti afghani decisa da questo Ateneo”. “Una scelta significativa – il tributo di Mattarella – di fronte a un fenomeno che si è visto in diverse parti, nell’ambito europeo, di strano disallineamento, di incoerenza, di contraddittorietà, tra i principi dell’Unione, tra le solenni affermazioni di solidarietà nei confronti degli afghani che perdono la libertà e il rifiuto di accoglierli”. “Singolare atteggiamento, pensando all’atteggiamento e ai propositi dei fondatori dell’Unione europea che individuarono e indicarono orizzonti vasti, importanti, pur consapevoli delle difficoltà per raggiungerli, ma che affrontarono con coraggio e determinazione”, ha osservato il presidente, ribadendo che “anche per questo è significativo, è importante l’atteggiamento dell’ateneo che accoglie studenti di quel Paese”.