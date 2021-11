Associazioni: Giovani Ucid, mons. Gianni Fusco nuovo animatore spirituale

Delle Site, don Mastantuono, Galletti e mons. Fusco (Foto: Ucid - Unione cattolica imprenditori dirigenti)

Mons. Gianni Fusco è il nuovo animatore spirituale del Movimento Giovani dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid). La sua nomina è stata ufficializzata nella riunione del Consiglio direttivo nazionale tenutasi ad Ancona sabato 13 novembre. A presentare mons. Fusco ai membri del Consiglio direttivo, insieme al consulente ecclesiastico dell’Ucid, don Antonio Mastantuono, è stato il presidente nazionale del Movimento Giovani, Benedetto Delle Site: “La nomina – ha affermato – è la dimostrazione del dinamismo e della domanda anche spirituale che arriva dai membri stessi del Movimento Giovani. L’Ucid è più forte e capace di essere attrattiva e incisiva nei confronti della società se ha ben chiara la propria identità ecclesiale e la sua missione, volta a portare all’interno delle aziende e del mondo economico i principi della Dottrina sociale della Chiesa. In questo senso, la nomina di Mons. Fusco è per noi un momento importante e decisivo del nostro cammino in questa direzione”. Mons. Fusco, già assistente ecclesiastico nazionale della Fondazione Centesimus Annus e segretario generale dell’Unione apostolica del clero (Uac), avvocato rotale e docente presso l’Università di Roma Lumsa, ha commentato: “Con gioia e gratitudine della fiducia riconosciutami ho accolto tale responsabilità che viene ad arricchire l’esercizio del ministero ma anche lo interpella ad essere compagno di viaggio di tanti giovani imprenditori e dirigenti che in un tempo difficile e carico di incognite rinnovano il proprio impegno a servizio della società la quale come già in passato può trovare nelle formulazioni della Dottrina sociale della Chiesa i principi ispiratori di un nuovo patto sociale, innervato di solidarietà e responsabilità civile pur nella ricerca del profitto”. “Una nuova sfida – ha aggiunto – per tutti questi giovani imprenditori e dirigenti prodromi e vivaio di bene comune al cui fine insieme a loro mi onorerà dare parte del mio tempo atteso che la nuova evangelizzazione nell’insegnamento di Papa Francesco passa anche per la costruzione di una società più equa e solidale”. Gian Luca Galletti, presidente nazionale dell’Ucid ha evidenziato che “a mons. Fusco affidiamo ciò che di più caro abbiamo, i nostri giovani, il futuro della nostra Unione cristiana imprenditori dirigenti”.