Diocesi: Caritas Messina, domani presentazione del Report 2020-2021 su povertà ed esclusione sociale

Crisi economica, spopolamento del territorio, pandemia, volontariato in rete, questi i temi della 10° edizione del Report 2020-2021 su povertà ed esclusione sociale della Caritas diocesana di Messina “‘Tessere (di) comunità’ oltre le distanze per vivere con responsabilità questo temp0”. L’indagine verrà presentata martedì 16 novembre alle 16 presso l’aula Campagna dell’Università degli studi di Messina.

Quest’iniziativa s’inserisce all’interno della celebrazione della V Giornata mondiale dei poveri dal titolo “I poveri li avete sempre con voi” e “vuole essere un importante momento di riflessione – spiega un comunicato – per comprendere come gli eventi epocali che stiamo ancora vivendo abbiano colpito le fasce deboli della popolazione, quali risposte sono state poste in essere e le prospettive future”.

Interverranno, fra gli altri, don Roberto Romeo come delegato per i rapporti con la Cei per il Sinodo, Alessandra Calafiore, assessore alle Politiche sociali del Comune di Messina, e il direttore della Caritas diocesana di Messina-Lipari S. Lucia del Mela, don Antonino Basile. Seguirà una tavola rotonda con protagonisti gli autori del Report: Enrico Pistorino, Michele Limosani, Francesco Polizzotti, Alberto Randazzo, Carmela Lo Presti e Andrea Nucita.