Educazione: Milano, il 18 novembre il cardinale José Tolentino Mendonça all’Università cattolica

Pensare il mondo, mettere in luce legami, costruire ponti nella diversità. Questo significa insegnare per il card. José Tolentino Mendonça, scrittore e poeta, dal 2018 bibliotecario di Santa Romana Chiesa e tra le voci più autorevoli della cultura portoghese. Al ruolo centrale dell’insegnamento per la formazione delle future generazioni giovedì prossimo, 18 novembre, alle ore 17, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano) dedicherà la ‘lecture’ “Insegnare è camminare. La Parola in uscita e l’ospitalità della cultura”, nell’ambito del ciclo di conferenze “Un secolo di futuro: l’Università tra le generazioni”, l’iniziativa promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione del Centenario. L’evento, trasmesso in diretta sui canali social @Unicatt, sarà introdotto da Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Università Cattolica. Al termine – informano gli organizzatori dell’iniziativa in una nota – il cardinale Tolentino dialogherà con don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena. La conferenza è inserita tra gli eventi di Milano Bookcity, la grande manifestazione meneghina dedicata ai libri in programma dal 18 al 21 novembre.