Diocesi: Caritas Bolzano, un focus sulla “salute psicosociale degli uomini”

La salute psicosociale degli uomini sarà il tema centrale del convegno organizzato dal servizio della Caritas di Bolzano di consulenza per uomini, in occasione del suo 20° anniversario. L’appuntamento è per venerdì 19 novembre, dalle 9, nella Casa Kolping di Bolzano.

Durante la conferenza interverranno: lo psichiatra Roger Pycha, che si occuperà di uomini e salute mentale; il mediatore familiare Elio Cirimbelli, che analizzerà il rapporto fra uomini e salute familiare; lo psicoterapeuta Michael Peintner, che affronterà il tema della salute sessuale in relazione agli uomini; e lo psicoterapeuta Arturo Sica che si occuperà di “sana aggressività”. Vi sarà poi una tavola rotonda alla quale parteciperanno i professionisti del servizio di Consulenza per uomini della Caritas. Il convegno potrà essere seguito anche in live streaming, senza iscrizione, alla pagina YouTube di “Rgw Tv”.