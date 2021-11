Cristianesimo, islam e religioni dell’Asia: parte stasera il Forum del Centro studi interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana

Inizia stasera il consueto ciclo di Forum per l’anno accademico 2021/2022, del Centro studi interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana diretto dal Prof. Ambrogio Bongiovanni. Un appuntamento serale dalle ore 18 alle ore 19 che offre spunti e dibattiti sulle tematiche relative al rapporto fra islam, cristianesimo e le religioni dell’Asia, e che quest’anno prevede anche due incontri aggiuntivi a tema generale sugli studi interreligiosi. Il primo incontro previsto per stasera è “Incontro semantico tra la “Fratellanza Umana” del Documento di Abu Dhabi e la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, con la partecipazione di Fabio Ghia, vicepresidente estero e delegato per la Tunisia Anfe Italia, e Manel Jouini. È obbligatoria la registrazione online sul sito dell’Università per partecipare in presenza, mentre l’accesso è libero per la diretta streaming. I successivi incontri saranno il 22 novembre (Forum Cristianesimo-Islam – “Egli li amerà ed essi ameranno Lui” (Corano V:52). L’incontro con Dio nella Via del Sufismo con Demetrio Giordan), il 29 novembre (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – “Sciamanesimo ieri e oggi: prospettive storiche e nuove ricerche etnografiche” con Alessandro Saggioro e Davide Turri), il 6 dicembre (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – ‘Yoga. Storia di un equivoco” con Federico Squarcini), 13 dicembre (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – “L’umanità (ren 仁) in Confucio e Mencio” con Vianney Zhao Yunhong Cst), 17 gennaio 2022 (Forum – “E ti vengo a cercare… L’invito al viaggio spirituale di Franco Battiato. Una lettura teologica” con Paolo Trianni), 21 febbraio (Forum Cristianesimo-Islam – “Mariam nella devozione e pittura dell’Islam” mons. Luigi Bressan), 28 febbraio (Forum Cristianesimo-Islam – “P. Christian de Chergé e il monastero di Tibhirine: segni di speranza nel vincolo della pace in Algeria” con Livia Passalacqua), 7 marzo (Forum – “Leadership femminile nelle comunità religiose: contributi e prospettive” con Francesca Baldini Et Al), 14 marzo (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – “Cristianesimo e religioni tradizionali: incontro e cammino” con Prem Xalxo S.J), 21 marzo (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – “Agapē incontra Karuṇā. Camminando insieme: realtà, speranze e sfide del dialogo cristiano buddhista in Sri Lanka” con Dilan Perera S.J), 28 marzo (Forum Cristianesimo-Islam – “La fede: un coraggio nel perdono” con Jacques Mourad), 9 maggio (Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia – “Gandhi, Cristo e il Cristianesimo” con don Peter Andrew Gonsalves Sdb).