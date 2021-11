Diocesi: Rieti, presentazione della Valle del Primo Presepe e incontro su “Migrazioni e tratta delle donne”

Mercoledì 17 novembre, alle 11 presso la chiesa di San Giorgio a Rieti, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Valle del Primo Presepe, iniziativa della diocesi di Rieti portata avanti in collaborazione con l’Ordine dei Frati minori e i Comuni di Greccio e Rieti grazie al sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio. Il cartellone della manifestazione caratterizzerà il tempo di Natale con esposizioni di arte presepiale, concorsi, dimostrazioni e laboratori sui ‘saperi’ del Medioevo, rievocazioni storiche, mostre-mercato legate al presepe, concerti e spettacoli. Durante la conferenza stampa, rende noto la diocesi reatina, saranno indicate le diverse sedi espositive e illustrate le iniziative e le novità, come la quarta opera monumentale realizzata dal maestro Francesco Artese sotto gli archi del Palazzo Papale e l’allestimento, nel salone soprastante, di presepi provenienti da tutto il mondo, tra i quali spiccano opere di pregio come quella appartenente alla famiglia Crisostomi. Ad affiancare come ogni anno gli organizzatori sarà la consulenza dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, che fornisce supporto scientifico all’intera manifestazione.

Sempre nella diocesi di Rieti, domani, martedì 16, si svolgerà all’Auditorium Santa Scolastica di via Terenzio Varrone (ore 10) un incontro formativo su “Migrazioni e tratta delle donne”, promosso dalla Pastorale sociale insieme a Caritas, Pastorale della salute e Migrantes, d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale. Ad intervenire saranno il giornalista di Radio Vaticana e saggista, Filomeno Lopez, la religiosa Rita Giaretta, delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria, fondatrice a Caserta della Comunità di Casa Rut e a Roma della Casa Magnificat, che porterà la sua testimonianza di operatrice in prima linea nel problema della tratta femminile. A moderare il dibattito, il direttore dell’Ufficio diocesano problemi sociali e lavoro, don Valerio Shango.