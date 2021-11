Coronavirus Covid-19: Mattarella, “aumento dei contagi richiama al dovere di osservare le norme di cautela e l’importanza dell’affidamento alla scienza”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Nella pandemia “noi abbiamo reagito, come Paese, grazie alla quasi totalità dei nostri concittadini, con grande senso di responsabilità, manifestando rispetto per gli altri e per l’interesse comune. Adesso stiamo affrontando un periodo in cui i contagi riprendono”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Siena.

Il Capo dello Stato ha osservato che “l’Europa è investita da una nuova ondata di contagi. Ed è investita in Paesi, particolarmente in alcuni Paesi anche grandi e ben organizzati, che appaiono in grave difficoltà”. “Nel nostro Paese, grazie alla serietà dei nostri concittadini, la situazione è meno allarmante”, ha proseguito, sottolineando che però “registriamo un aumento di contagio costante. Limitato, ma progressivamente, lentamente costante”. “Questo – ha ammonito – ci richiama al dovere di osservare con attenzione le norme di cautela che sono state indicate e di considerare l’importanza dell’affidamento alla scienza”. Il presidente ha poi rimarcato che “è molto importante quello che è stato ricordato qui, l’atteggiamento dell’ateneo rispetto all’emergenza pandemica, con un comportamento di grande pregio da parte di docenti, di studentesse e studenti, di personale”. “Personale che – vorrei dirlo anche per esperienza personale, molto tempo fa come studente, meno anticamente come docente universitario – costituisce davvero un patrimonio, non soltanto per ciascun ateneo, ma anche perché contribuisce in maniera decisiva ad assicurare la crescita culturale del nostro Paese, la possibilità della sua crescita culturale. Tutto questo dimostra come sia importante il ruolo degli atenei, come sia di grande rilievo consentirne lo sviluppo, la crescita e l’attività”, il tributo di Mattarella.