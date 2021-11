Cammino sinodale: Pistoia, domani mattina incontro con mons. Castellucci

“Chiesa popolo di Dio in comunione e missione”. Sarà questo il tema della riflessione che mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi nonché vicepresidente della Cei, proporrà domani mattina nel corso di un incontro in programma dalle 9.30 nell’aula magna del Seminario vescovile di Pistoia. Quello con mons. Castellucci sarà il primo di tre momenti formativi promossi dalla diocesi toscana relativi ai percorsi sinodali che vedono coinvolte la Chiesa universale, con il Sinodo dei vescovi dedicato proprio al tema della sinodalità, quello della Chiesa in Italia e, infine, quello della Chiesa diocesana. Riferendosi a mons. Castellucci, il vicario generale di Pistoia, don Cristiano D’Angelo, spiega che “la sua formazione e il suo servizio ne fanno una persona particolarmente qualificata per aiutarci ad entrare sempre di più nella preparazione del Sinodo e nella formazione ad una nuova mentalità e prassi missionaria delle nostre Chiese”. “L’incontro con mons. Castellucci – precisa don D’Angelo – è aperto anche ai laici, in modo particolare a quelli che svolgono un servizio pastorale nelle parrocchie e realtà ecclesiali”. L’appuntamento formativo sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Pistoia.