Disabilità: Mattarella, “il Paese ha fatto passi molti passi avanti. Ma siamo molto lontani ancora da una condizione adeguata”

(Foto: Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Sul tema della disabilità “il nostro Paese ha compiuto molti passi avanti. Ma siamo molto lontani ancora da una condizione adeguata”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Siena.

“Abbiamo delle norme avanzate, una sensibilità cresciuta, ma abbiamo ritardi di carattere culturale, di mentalità, a comprendere e ad acquisire la consapevolezza che il mondo della disabilità costituisce un giacimento di energie e risorse importanti, cui dar modo di esprimersi e realizzarsi, non soltanto per rispetto delle persone con disabilità, ma nell’interesse della società”, ha osservato il Capo dello Stato, secondo cui “per questo è molto importante l’attenzione che questo ateneo riserva alle studentesse e agli studenti con disabilità.