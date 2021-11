Papa Francesco: nomina mons. Juan Antonio Aznárez Cobo ordinario militare per la Spagna

Il Papa ha nominato arcivescovo Ordinario militare per la Spagna mons. Juan Antonio Aznárez Cobo, trasferendolo dalla Sede titolare di Bisuldino e dall’ufficio di Ausiliare dell’arcidiocesi di Pamplona y Tudela (Spagna). A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Aznárez Cobo è nato il 14 gennaio 1961 a Eibar (Guipúzcoa). Si è laureato in Filosofia e Lettere presso l’Universidad de Zaragoza (1984) e ha svolto gli studi ecclesiastici presso il Seminario Maggiore di Pamplona.

È stato ordinato sacerdote il 27 ottobre 1990 e, successivamente, si è laureato in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico (1997). È stato amministratore parrocchiale di San Juan Bautista a Mendavia (1990-1993); vicario parrocchiale di San Juan Evangelista a Huarte-Pamplona (1997-1999); parroco di San Esteban a Esparza de Galar, di San Emeterio y San Celedonio a Cizur Menor (1999-2004) e parroco di San Jorge a Pamplona (2004-2009). Dal 2009 al settembre 2012 è stato vicario generale dell’arcidiocesi di Pamplona y Tudela e professore ordinario di Sacra Scrittura presso il Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel a Pamplona (Cset); professore a tempo indeterminato di Sacra Scrittura presso l’Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier de Pamplona (Iscr) e professore associato di Sacra Scrittura presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra. Il 9 giugno 2012 è stato nominato vescovo ausiliare di Pamplona y Tudela ed è stato consacrato il 9 settembre successivo. Nella Cee è membro della Commissione episcopale per la Liturgia dal marzo 2020. Nel 2017 è stato eletto membro della Commissione episcopale per la Liturgia e dal 2012 è membro della Commissione episcopale per l’Apostolato Secolare e della Sotto Commissione episcopale per la Famiglia e la Difesa della Vita.