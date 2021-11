Missioni: a Roma quattro giorni di corso per direttori e vicedirettori dei Centri diocesani

Prende avvio oggi a Roma il “primo modulo” del corso per direttori e vicedirettori dei Centri missionari diocesani nominati in quest’ultimo anno (o per chi è stato nominato precedentemente, ma non ha ancora avuto modo di partecipare all’evento formativo). A organizzare l’iniziativa, come ogni anno, sono l’Ufficio nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese e la Fondazione Missio, che include la Direzione nazionale delle Pontificie opere missionarie. “Si tratta di quattro giorni di incontro per favorire un momento di conoscenza tra il livello nazionale e quello locale, per stimolare il confronto e per assicurare una formazione indispensabile per i direttori e i vicedirettori della pastorale missionaria di recente nomina”, spiega il sito di Missio. “La realtà missionaria della Chiesa italiana è infatti molto articolata: in questi quattro giorni non mancheranno sessioni di approfondimento sia sulle prospettive teologiche e pastorali, sia in merito agli adempimenti e appuntamenti che esigono un’accurata conoscenza da parte di chi è chiamato a promuoverli e a gestirli”. Quello che inizia oggi al Ciam (Centro internazionale di animazione missionaria, via Urbano VIII, 16) di Roma è il primo modulo formativo dei tre previsti: il secondo si svolgerà dal 24 al 26 gennaio 2022, sempre nella Capitale, mentre il terzo si terrà entro il prossimo giugno in forma di esperienza di due giorni presso un Centro missionario diocesano: un’occasione per favorire maggiore scambio e interazione tra le diocesi. Il programma è consultabile qui.