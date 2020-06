Papa Francesco: udienza, “sia questo un sereno tempo di riposo, malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio”

“Malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio di coronavirus, sia questo un sereno tempo di riposo, di godimento della bellezza del creato e di rafforzamento dei legami con gli uomini e con Dio”. E’ l’augurio del Papa per il periodo di vacanza, in cui “siamo entrando”. Lo ha formulato durante il saluto ai fedeli polacchi collegati via streaming, e poi lo ha ripetuto durante il saluto finale ai fedeli italiani: “Auguro che il periodo estivo possa essere tempo di serenità e una bella occasione per contemplare Dio nel capolavoro del Suo creato”. Nel saluto rivolto agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, Francesco ha ricordato che oggi è la festa della Natività di San Giovanni Battista: “Impariamo da Colui che fu il precursore di Gesù la capacità di testimoniare con coraggio il Vangelo, al di là delle proprie differenze, conservando la concordia e l’amicizia che fondano la credibilità di qualsiasi annuncio di fede”, l’invito.