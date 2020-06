Papa Francesco: regala bicicletta elettrica all’Unitalsi per asta benefica

Anche una bicicletta elettrica regalata da Papa Francesco tra gli oggetti dell’asta di beneficenza dell’Unitalsi Sezione Romana-Laziale. Il ricavato servirà a portare in pellegrinaggio a Lourdes i bimbi del reparto Oncologico del Policlinico Gemelli. “Il Santo Padre è da sempre vicino ai bambini e, oltre a essersi intrattenuto con loro ogni volta che ha fatto visita alla struttura – ricorda Preziosa Terrinoni, presidente dell’Unitalsi Sezione Romana-Laziale -, qualche anno fa li ha voluti anche ricevere in visita privata in Vaticano”. Un pomeriggio indimenticabile, come ricorda don Gianni Toni, assistente regionale dell’associazione, che ogni anno si occupa di portare malati e disabili a Lourdes e negli altri santuari mariani. “Il Santo Padre ha salutato e ascoltato uno per uno i bambini presenti – spiega-. Alcuni gli hanno dedicato una poesia, altri gli hanno fatto dono dei loro disegni, qualcuno all’inizio era impaurito ma Francesco ha saputo conquistarli con la sua umanità”.

A fare da tramite per la donazione è stato il segretario particolare del Papa, mons. Yoannis Lahzi Gaid, che ha consegnato ai responsabili della Sezione Romana-Laziale il dono per trasformarlo in uno strumento di solidarietà. Sarà possibile presentare le offerte sul sito della Sezione Laziale-Romana, dove è stata creata un’apposita pagina che spiega le caratteristiche tecniche della bicicletta e le modalità per partecipare all’asta di beneficenza. “Il nostro sentito grazie al Santo Padre si trasforma in preghiera per lui e per il suo ministero universale”.