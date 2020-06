Diocesi: Foligno, il saluto del Consiglio pastorale a mons. Sigismondi. Donata una pubblicazione

Il Consiglio pastorale della diocesi di Foligno, nel salutare mons. Gualtiero Sigismondi che domenica 28 giugno prenderà possesso della diocesi di Orvieto-Todi, ha voluto fargli dono di una pubblicazione dal titolo “Mons. Gualtiero Sigismondi, il vescovo della sinodalità (2008-2020)”.

La presentazione è stata scritta da mons. Giovanni Nizzi, delegato ad omnia, già vicario generale della diocesi di Foligno. “All’indomani della nomina di mons. Gualtiero Sigismondi a vescovo della diocesi di Orvieto-Todi, il Consiglio pastorale diocesano esprime affetto alla persona e gratitudine per il suo servizio episcopale – scrive mons. Nizzi –. Conoscendone la ritrosia verso ogni forma esteriore di plauso o di benemerenza, un modo semplice e spontaneo per salutarlo può essere la presente pubblicazione: semplice perché si è trattato di assemblare del materiale d’archivio, spontaneo perché coinvolge un cammino ecclesiale vissuto con impegno e continuità”.

La pubblicazione è stata suddivisa in tre parti: la chiamata alla sinodalità, sinodalità alla prova, alcuni frutti della sinodalità. “Quello della sinodalità è un tema che gli è stato sempre particolarmente caro, non solo a livello di insegnamento magisteriale, ma anche come metodo da seguire per condurre in porto alcune riforme riguardanti la configurazione territoriale della diocesi e l’organizzazione amministrativo-pastorale della curia”.