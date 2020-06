Coronavirus Covid-19: WeCa, online il focus sull’impegno della diocesi di Roma nella comunicazione durante la pandemia

Sedicesimo appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul sito e in televisione sui canali del circuito Corallo Sat. Il tutorial di oggi, mercoledì 24 giugno, sarà intitolato: “Santi Pietro e Paolo. La diocesi di Roma oltre la pandemia” e vedrà la partecipazione di Christian Giorgio, responsabile social dell’Ufficio Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, e di don Stefano Cascio, parroco di San Bonaventura (Roma). Alla vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della diocesi di Roma, in compagnia di Fabio Bolzetta, presidente WeCa, uno sguardo a come la Chiesa romana ha affrontato l’emergenza Coronavirus. “Tutto è scoppiato improvvisamente – dice Christian Giorgio –. Abbiamo dato supporto tecnico a tutti i parroci che hanno scelto di trasmettere le celebrazioni in streaming. Sono giorni in cui abbiamo toccato la difficoltà di tante persone, abbiamo lavorato a contatto anche con la Caritas. Ci sono arrivate anche tante richieste di preghiera da tutto il mondo. Ci hanno aiutato le monache agostiniane dei quattro Santi coronati: il loro monastero è stato il nostro ‘hub’ per la preghiera”.

“All’inizio siamo tutti rimasti interdetti da quello che stava succedendo – racconta don Stefano Cascio, parroco e comunicatore –. Tutti i programmi per la Quaresima venivano bloccati. Ma dopo una settimana ci siamo detti che dovevamo vivere questo tempo come un dono, una grazia: era un momento di deserto, che ci ha aiutato a vivere i tre pilastri che sono la carità, il digiuno e la preghiera. Carità aiutando gli anziani isolati dei nostri palazzi, il digiuno dall’Eucaristia è stata la riscoperta di qualcosa che era naturale ricevere, a volte superficialmente. La preghiera, infine: mai come in questo periodo si è riscoperta la preghiera in famiglia, la Chiesa domestica di cui si è sempre parlato ma che spesso non si è vissuta”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’Erducazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.