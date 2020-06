Nicaragua: muore il vescovo Vivas Robelo, non confermate le notizie sulla sua positività al Covid-19

L’arcivescovo di Managua, il card. Leopoldo José Brenes, presidente della Conferenza episcopale nicaraguense, ha espresso le sue condoglianze per la morte del vescovo emerito della diocesi di León, mons. César Bosco Vivas Robelo, 79 anni, avvenuta ieri, dopo un ricovero in ospedale iniziato il 16 giugno.

Date le circostanze, specifica la nota, il funerale si terrà privatamente nella cattedrale di León, quindi ai fedeli viene chiesto di unirsi alla preghiera dalle loro case. Mons. Vivas, nativo di Masaya, aveva lasciato la guida della diocesi di León otto mesi fa. In precedenza aveva ricoperto anche gli incarichi di vescovo ausiliare di Managua e vicepresidente della Conferenza episcopale nicaraguense.

Non sono stati comunicati i motivi del decesso e quindi non è noto se il presule fosse risultato positivo al Covid-19, così come in questi giorni hanno indicato alcune voci mai confermate.