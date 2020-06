Diocesi: Venezia, al via il restauro del duomo di san Lorenzo a Mestre. Domani conferenza stampa di presentazione

Prenderà il via nei prossimi giorni una complessa e ingente operazione di restauro del duomo di S. Lorenzo di Mestre (diocesi di Venezia) che si svilupperà poi e si protrarrà per parecchi mesi. Per presentare ed illustrare ai media le motivazioni e i contenuti dell’opera di restauro, le modalità previste per le diverse fasi esecutive dei lavori in programma nonché il valore e il costo dell’operazione, domani alle 14 presso l’aula magna dell’Istituto di cultura Laurentianum in piazza Ferretto a Mestre (ingresso alla destra del duomo) si terrà una conferenza stampa a cui prenderanno parte mons. Gianni Bernardi, parroco del duomo, e l’architetto Stefano Battaglia, progettista e direttore dei lavori e della sicurezza dell’intero restauro per conto della parrocchia di S. Lorenzo.