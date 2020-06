Papa Francesco: lettera ad Alex Zanardi, “hai insegnato a vivere la vita da protagonisti e dato forza a chi la aveva perduta”

“Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità”. Inizia così la lettera di Papa Francesco ad Alex Zanardi, pubblicata oggi da “La Gazzetta dello Sport”. “Grazie per aver dato forza a chi la aveva perduta”, scrive il Santo Padre al campione che adesso è ricoverato all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena dopo il grave incidente stradale del 19 giugno: “In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca”.