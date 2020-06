Messico: forte terremoto nello Stato di Oaxaca, finora 6 vittime accertate, molti danni a edifici e chiese

(Foto: ANSA/SIR)

Una violenta scossa di terremoto di magnitudine 7,5 ha colpito nella mattinata di ieri il Messico sudoccidentale. L’epicentro è stato localizzato nello Stato dell’Oaxaca, non lontano da Santa Maria Zapotitlán. Sei le vittime accertate e scongiurato il rischio tsunami. Ingenti i danni, che in gran parte non sono ancora stati quantificati. Il terremoto è stato avvertito, in modo forte, a Città del Messico e in gran parte del Centroamerica.

Molti gli edifici danneggiati, comprese diverse chiese. L’arcidiocesi di Città del Messico ha emesso un primo bollettino, nel quale riporta i danni subiti da sei chiese, i più gravi dal tempio di San Giuseppe e del Sacro Cuore, antica parrocchia india, dove si sono allargate le crepe del terremoto del 2017. Modesti i danni alla cattedrale metropolitana. Non esiste ancora un report relativo ai danni alle chiese nelle zone più colpite. La Caritas messicana, già mobilitata per l’emergenza Covid-19, si è subito messa a disposizione delle persone colpite.