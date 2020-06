Diocesi: Aversa, un concerto d’archi apre il programma di eventi per il giubileo laurenziano

Evento delle grandi occasioni quello in programma sabato 27 giugno 2020 ad Aversa: nell’ambito del XXV anniversario della riapertura, la basilica di San Lorenzo Fuori Le Mura ospita il quintetto dell’Accademia di Santa Sofia. Il concerto segna l’apertura del programma di appuntamenti musicali e culturali, che ha subito un brusco stop a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Lo scorso 21 marzo , in occasione della festa di San Benedetto patrono d’Europa, la città e comunità ecclesiale di Aversa hanno idealmente vissuto la ricorrenza del giubileo laurenziano e l’inizio dell’anno giubilare con la concelebrazione eucaristica – presieduta dal vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo – di ringraziamento e supplica per la comunità di San Lorenzo.

Sabato prossimo 27 giugno, alle ore 19:30, sarà invece il turno del primo concerto aperto al pubblico: protagonista il prestigioso ensemble dell’Orchestra da camera “Accademia di Santa Sofia”, nata da un progetto artistico-musicale dinamico ed innovativo, radicato nel background culturale campano ed orientato anche alla proiezione nel più vasto panorama musicale nazionale.