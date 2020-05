Università cattolica: dal 18 al 30 maggio l’open week “live” sui canali social dell’Ateneo

Sarà “Cuore è ragione” il claim che accompagnerà l’open week dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in programma dal 16 al 30 maggio. Saranno dodici giornate per illustrare i 48 corsi di lauree triennali e magistrali a ciclo unico delle 12 facoltà dei cinque campus di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Roma. Predisposto un ricco calendario di iniziative che, con più di 100 partecipanti tra presidi, docenti, testimonianze di alumni, sarà articolato in 48 ore di dirette streaming sui canali social @Unicatt, 36 incontri virtuali tra presentazioni di facoltà, momenti informativi sui servizi di Ateneo, performance live, concerti musicali, dibattiti sull’attualità, dialoghi con i genitori.

“In un momento in cui non sono possibili le tradizionali attività di presentazione dell’offerta formativa in presenza, la Cattolica rilancia – spiega il pro rettore dell’Ateneo, Antonella Sciarrone Alibrandi – offrendo agli studenti degli ultimi anni delle superiori un’iniziativa di orientamento di ampio respiro per aiutarli a scegliere il loro percorso universitario seguendo le proprie inclinazioni ma nella consapevolezza delle attuali dinamiche della realtà”. Lungo tutte le dodici giornate sono previsti colloqui di orientamento via Skype.