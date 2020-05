Coronavirus Covid-19: Bruni, per la “fase 2” misure di sicurezza e termoscanner nelle basiliche papali

“Si è tenuta questa mattina una riunione con i rappresentanti delle basiliche papali, promossa dalla Segreteria di Stato, per affrontare i nuovi aspetti della seconda fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vista della ripresa delle attività liturgiche con il popolo”. A comunicarlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Durante la riunione – prosegue il portavoce vaticano – si è condivisa la necessità di adottare le misure più idonee a garantire la sicurezza dei fedeli e l’opportunità di misurare la temperatura tramite termoscanner almeno in occasione delle celebrazioni festive”.