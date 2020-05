Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Covid-19 miete vittime in Brasile, Perù e Messico. Italia, aiuti per le famiglie

Coronavirus/Nel mondo: Johns Hopkins University, “290mila morti”. La pandemia travolge l’America Latina

Nel mondo il numero di morti per la pandemia Covid-19 ha superato la soglia di 290mila, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il numero esatto delle vittime è 290.838. Il numero totale di contagi segnalati è 4.247.709. Il Paese che conta più morti sono gli Usa, con oltre 84 mila decessi, 1.894 solo nelle ultime 24 ore e circa 22mila positività in più. I casi totali di contagio nel Paese sono quasi 1.390.000. Record di nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Brasile: 11.385, per un totale di 188.974. I decessi accertati nello stesso periodo sono 749, per un totale di 13.149. L’America Latina, in generale, “sta subendo in questi giorni gli effetti di una decisa impennata della pandemia da coronavirus, con l’incremento ogni 24 ore di 20mila contagi (ora a quota 423.155) e oltre mille morti, oggi 24.241. È quanto emerge da una statistica elaborata dall’Ansa per 34 nazioni e territori latinoamericani. Dopo il Brasile, Perù e Messico sono i Paesi più colpiti in Sud America. Il numero di casi di coronavirus in Pakistan è aumentato di 1.457 a 35.788 nelle ultime 24 ore, secondo gli aggiornamenti del ministero della Salute. Nuovi casi anche in Corea del Sud e Cina. Ma i problemi – sanitari, economici e sociali – crescono di giorno in giorno anche in Africa, sommandosi a guerre, invasione di locuste e carestia.

Coronavirus/Italia: dal governo aiuti alle famiglie. Priorità alla conciliazione tra lavoro e vita domestica

In Italia è stato approvato il decreto Rilancio da 55 miliardi di euro per rispondere all’emergenza della crisi. Si tratta di una maxi manovra, ha detto il premier Conte, che contiene misure per i lavoratori, le imprese, la sanità, la protezione civile, la scuola, lo sport, la cultura. “Una premessa per la ripresa”, nelle intenzioni del governo. E il bonus vacanze spicca tra le misure previste nel dl Rilancio, approvato dal Cdm. “Ma per le famiglie e la conciliazione lavoro/famiglia ci sono molti interventi”, secondo Adnkronos. Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. È previsto l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. C’è l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Coronavirus/Balcani: economie della regione in contrazione nel 2020, previsto il “rimbalzo” per l’anno prossimo

Le economie nei Balcani occidentali, in Slovenia e in Croazia, si contrarranno pesantemente nel 2020, come conseguenza diretta della pandemia di coronavirus e del lockdown, ma dovrebbero registrare una forte ripresa nel 2021. È la previsione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), contenuta nell’ultimo rapporto Regional Economic Prospects, pubblicato ieri. Secondo la Bers, i Paesi dei Balcani occidentali assisteranno a una riduzione del Pil in media del 4,8% quest’anno, rimbalzando a +7,1% nel 2021. Il calo più forte del Pil nel 2020 è atteso in Albania (-9,0%), seguita da Montenegro (- 8,0%), Kosovo (-5,0), Bosnia-Erzegovina (-4,5), Macedonia del Nord e Serbia (entrambe -3,5), mentre i Paesi Ue della regione rileveranno un -7,0% in Croazia e -5,5% in Slovenia.

Cronaca: Trapanese, riprese questa mattina le ricerche del peschereccio scomparso nelle acque di San Vito Lo Capo

Sono riprese all’alba di oggi le ricerche del peschereccio disperso nel tardo pomeriggio di ieri nello specchio di acqua antistante San Vito Lo Capo, nel trapanese, con tre persone a bordo, un padre con il figlio e il cugino. Il peschereccio Nuova Iside è partito da Terrasini e dopo qualche ora è partito il may-day via radio. Da ieri soffia un forte vento di scirocco nella zona. La Capitaneria di porto, che ieri ha subito inviato due motovedette della Guardia costiera e un elicottero, ha ripreso le ricerche all’alba, ma finora senza esito. “Aspettavano la fine del lockdown per potere ricominciare a lavorare e portare il pane a casa, invece alla prima uscita il forte vento di scirocco li ha messi in difficoltà. Siamo tutti molto preoccupati”: lo ha detto all’Adnkronos Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini. “Sono marinai esperti, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Padre, figlio è cugino – dice ancora il sindaco – forse però non aspettavano questo cambio del vento così. Sono usciti solo per la voglia di lavorare e sono stati sfortunati”.