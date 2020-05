Diocesi: Prato, da domani veglie in diretta tv dai santuari mariani

Don Marco Pratesi

Quattro tappe per un ideale pellegrinaggio tra i santuari mariani pratesi, nel mese dedicato alla Vergine. Da domani, venerdì 15 maggio, prende avvio il programma di veglie di preghiera nei luoghi cari alla devozione pratese, trasmessi in diretta da Tv Prato (ore 21,15). Si comincia con la chiesa di Santa Maria del Soccorso, sede anche di una delle più grandi comunità parrocchiali della diocesi. Venerdì 22 sarà la volta del santuario di Santa Maria del Giglio, la piccola chiesa che si trova tra piazza Mercatale e piazza San Marco. Venerdì 29, invece, questo speciale “giro” farà tappa nella chiesa di Santa Maria della Pietà. La conclusione del mese mariano avverrà domenica 31 maggio con la messa – una delle prime domenicali aperte ai fedeli – nella basilica di Santa Maria delle Carceri: alle 18,30 sarà il vescovo, mons. Giovanni Nerbini, a presiedere l’Eucaristia.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dalla diocesi e da Tv Prato, si accompagna alle dirette quotidiane che proseguono anche in tutto questo mese dalla basilica cattedrale di Santo Stefano, santuario della Madonna del Sacro Cingolo: ogni giorno c’è la recita del rosario alle 17,30 e la messa alle 18.

Si comincia, dunque, domani: sarà il canonico Marco Pratesi, proposto di Santa Maria del Soccorso, a curare la veglia di preghiera. Appuntamento dunque alle 21,20 sul canale 74 del digitale terrestre e in streaming su Tv Prato.