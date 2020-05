Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità. Mons. Spreafico (Frosinone) a incontro con Abdessamad ElJaouz, “unica via possibile è dialogo e solidarietà”

A mezzogiorno, nel giardino esterno della Curia vescovile di Frosinone, c’è stato l’incontro tra il vescovo Ambrogio Spreafico e Abdessamad ElJaouzi della comunità musulmana di Frosinone, in occasione della odierna Giornata di preghiera, digiuno e carità. Un gesto semplice, ma significativo, affinché “le donne e gli uomini imparino, nella loro diversità, a vivere insieme nell’unica via possibile: quella del dialogo, della convivenza e della solidarietà – ha spiegato Spreafico -. Siamo qui insieme per pregare ciascuno secondo la nostra tradizione religiosa, secondo il nostro credo e la nostra fede. Vogliamo invocare Dio Altissimo perché cessi questa pandemia e faccia crescere la tanta solidarietà che in questo tempo è nata”.