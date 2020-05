(foto Esercito Italiano)

Anche il 3° Reggimento elicotteri operazioni speciali “Aldebaran” ha voluto far sentire la sua vicinanza alle persone che si trovano in difficoltà per la crisi economica e sociale causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. Per questo motivo ha partecipato in modo significativo alla raccolta di prodotti alimentari e per l’infanzia organizzata dalla delegazione dell’Ordine di Malta di Viterbo-Rieti.