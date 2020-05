Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, adesione della diocesi di Termoli. Mons. De Luca, “ci uniamo alle voci che s’innalzano vero il cielo”

La diocesi di Termoli-Larino condivide e si unisce alla giornata di preghiera, digiuno e invocazione a Dio Creatore per l’umanità colpita dalla pandemia in programma oggi, giovedì 14 maggio. L’iniziativa, alla quale ha aderito Papa Francesco, è stata promossa dall’Alto Comitato per la fratellanza umana. Sarà una giornata di preghiera, digiuno e carità che coinvolgerà i credenti di tutte le religioni che si uniranno spiritualmente a questo momento per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia del coronavirus. “Un’iniziativa – ha affermato il vescovo, mons. Gianfranco De Luca – che come comunità diocesana ci porta a unirci alla voce e alla preghiera che, in tutte le lingue e da ogni parte del mondo, si innalza verso il cielo”.