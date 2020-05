Diocesi: Biella, rimandata la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa. Il vescovo Farinella, “facciamo voti che sia possibile nell’estate 2021”

Santuario di Oropa

La celebrazione della V centenaria incoronazione della Vergine Nera venerata al santuario di Oropa, nella diocesi di Biella, inizialmente in programma il prossimo 30 agosto è stata rimandata per via dell’emergenza sanitaria. “Le circostanze che, purtroppo, si prevedono ancora attuali nell’estate imminente – spiega il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella – non renderebbero possibile vivere la celebrazione in modo comunitario e con la partecipazione di tutti. Facciamo voti che ciò sia possibile nell’estate del 2021”. “Il 30 agosto – spiega il vescovo in una lettera ai sacerdoti – sarà celebrato in santuario, compatibilmente che le disposizioni che saranno vigenti quest’estate, un gesto che significherà il rinnovarsi della devozione e della gratitudine a Maria, Regina di Oropa, in questi mesi di grande prova per il mondo, per la nostra Nazione e per la nostra comunità biellese”. La celebrazione solenne, viene spiegato in una nota di diocesi e santuario, avrà invece luogo, a Oropa, secondo le modalità che erano in corso di progettazione e organizzazione, quando le condizioni dettate dalla gravissima emergenza permetteranno il pieno, sicuro e corale concorso del popolo dei fedeli e quindi, auspicabilmente, nell’estate del 2021. “Il nostro cammino – prosegue mons. Farinella – prosegue articolandosi con nuove tappe pastorali che vogliono, da una parte, recuperare le catechesi e i momenti che erano già previsti e che sono stati bruscamente interrotti dall’emergenza sanitaria e, dall’altra, coronare questo cammino con una serie di iniziative e di attività che hanno il loro radicamento nella difficile situazione che stiamo vivendo”.

Il rettore di Oropa, don Michele Berchi, accoglie “con gioia la decisione che il Vescovo ha preso in piena condivisione con l’Amministrazione del santuario. Certamente è stata una risoluzione non facile da prendere, ma che ci riempie di speranza e ci ridona la gioia di rimetterci in un cammino che in questi mesi non si è mai interrotto, anzi! Mai come in questo tempo così drammatico abbiamo riscoperto la Madonna di Oropa nostra Regina e nostra Madre, punto di riferimento e di sostegno per tanti, tanti suoi figli”.