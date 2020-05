Regolarizzazione migranti: Intersos, “un passo avanti ma non sia solo spot”

“Un passo avanti nella direzione dei diritti e della legalità”. È quanto dichiara in una nota Intersos, organizzazione umanitaria italiana in prima linea nelle emergenze. Il decreto sulla regolarizzazione temporanea dei lavoratori stagionali migranti accoglie la richiesta che Intersos ha sostenuto insieme alle organizzazioni del territorio, del sociale e del lavoro. “Nei prossimi mesi – avverte l’organizzazione – terremo alta la nostra attenzione: continueremo a lavorare sul campo e nei campi per garantire il diritto alla salute dei braccianti. E, insieme continueremo a chiedere che non sia un provvedimento spot, figlio del compromesso che certo si legge in alcune scelte parziali, ma l’inizio di un processo di cambiamento reale e duraturo, che non risponda solo a un interesse economico e produttivo del momento, ma promuova la piena dignità umana e del lavoro”.