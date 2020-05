Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità. David (amb. Israele presso Santa Sede), “esempio di come possiamo unirci per il bene comune”

“In questo momento storico in cui tutta l’umanità senza distinzioni si sta confrontando con una minaccia globale, ci uniamo insieme in questa Giornata speciale di preghiera promossa dall’Alto Comitato per la Fratellanza umana”.

In a time when all humanity, without distinctions, is facing a global threat, Ambassador David joins spiritually in #PrayForHumanity: "We can join together for the sake of the common good."

Shalom.#Israele pic.twitter.com/JMIqPv93xR — Israel in HolySee (@IsraelinHolySee) May 14, 2020

Lo afferma in un tweet l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Oren David. “In tutto il mondo persone di differenti fedi e nazionalità si stanno unendo in preghiera oggi. Questo – sottolinea l’ambasciatore – è un esempio di come noi tutti possiamo unirci per il bene comune. Shalom, pax, pace su tutti”.