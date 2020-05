Messe con il popolo: Pinerolo, il vescovo Olivero rinvia la ripresa al 25 maggio. “Piemonte ancora fortemente colpito dal virus”

Nella diocesi di Pinerolo le Messe con il popolo riprenderanno il 25 maggio, anziché il 18, come avverrà nella maggior parte delle diocesi italiane. Lo ha deciso il vescovo, mons. Derio Olivero, e lo ha comunicato oggi ai sacerdoti e ai diaconi in una lettera: “Per la diocesi di Pinerolo l’inizio delle Messe è rinviato a lunedì 25 maggio”. “I motivi sono vari – ha scritto il presule -. Già altri vescovi (Mondovì, ndr) hanno fatto questa scelta. Il Piemonte è ancora fortemente colpito dal virus, non dobbiamo essere superficiali”. Il suggerimento è quello di preferire la celebrazione delle Messe all’aperto. Inoltre, il vescovo Olivero ha raccomandato a tutti i pastori la cura dei poveri e delle relazioni nelle rispettive comunità.