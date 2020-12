Volontariato: Latina, il Forum del Terzo Settore risponde all’appello di mons. Crociata. “Pronti a impegnarci nella formazione”

“Uno straordinario riconoscimento istituzionale per l’impegno del Terzo settore nel nostro territorio”: così il Forum del Terzo Settore della provincia di Latina e del Lazio accoglie l’appello all’impegno nel volontariato lanciato dal vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata. Il messaggio del vescovo è importante “soprattutto per i contenuti spirituali e ideali, senza tralasciare gli aspetti psicologici collettivi e individuali”, scrivono in una nota congiunta i portavoce del Forum del Terzo Settore di Latina e del Lazio, Nicola Tavoletta e Francesca Danese. Di fronte all’invito del presule a intensificare l’impegno nel volontariato, soprattutto in tempo di pandemia, il Forum del Terzo Settore conferma la disponibilità “delle associazioni aderenti ad accogliere i nuovi volontari, così da qualificarli nelle specifiche funzioni e inserirli nelle attività – proseguono Tavoletta e Danese –. La formazione per i volontari è fondamentale per essere di aiuto, anche nella dimensione della paritetica relazione tra chi dona e chi riceve, oltre che per le adeguate tecniche”. Dal Forum del Terzo Settore di Latina e del Lazio arriva poi l’appello al “rispetto dei diritti dei lavoratori della cooperazione sociale, in prima linea nelle funzioni sociosanitarie pubbliche”, che in questo periodo rappresentano una “delicata forza” in tanti ambiti, “dalla spesa a casa all’assistenza dei malati, dalla distribuzione di dispositivi di protezione all’ausilio su questioni burocratiche, ma è anche proiettata nell’impegno sociale in un futuro che non deve vedere disuguaglianze”, concludono.