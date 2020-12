Coronavirus Covid-19: Ricciardi (Osservasalute), “allentamento restrizioni ha portato contagi al sud”. Alta letalità in Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Bassa in Campania

“L’allentamento dell’attenzione ha favorito i contagi nel periodo estivo, soprattutto tra i giovani e questo ha rinfocolato e, probabilmente, anticipato la seconda fase della pandemia. Si è trattato di un errore – prosegue Ricciardi – che ha coinvolto nella pandemia anche le regioni del sud Italia, già in difficoltà con i loro sistemi sanitari e che nella prima fase erano state solo sfiorate dall’emergenza sanitaria. La riapertura delle scuole, ancorché doverosa, e l’allentamento delle restrizioni alla circolazione hanno amplificato la diffusione dei contagi”, afferma Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell’Università Cattolica, campus di Roma, che oggi ha diffuso un focus sulle differenze dei valori di letalità da Covid-19 secondo le diverse aree geografiche.

Tra novembre e dicembre, rivela il focus, le differenze regionali sono aumentate rispetto al periodo ottobre-novembre. Considerando il numero di decessi e contagi in relazione alla popolazione residente, la Valle d’Aosta è la regione con il tasso di decessi Covid-19 più alto in assoluto: 3,11 ogni 10mila abitanti, a fronte di un tasso di nuovi contagi pari a 150,4 per 10mila abitanti. Il dato sui decessi è particolarmente elevato se lo si confronta con quello della Provincia autonoma di Bolzano la quale per un numero analogo di contagi, 151,7 per 10mila abitanti, ha una incidenza di decessi pari all’1,94 ogni 10.000 abitanti. L’elevato livello della mortalità si registra anche in Friuli Venezia Giulia. Tra le regioni con il minor numero di contagi e decessi per 10mila abitanti, Calabria (33,41 contagi e 0,47 decessi ), Marche (51,4 e 0,86), Lazio (62,78 e 0,95) e Umbria (77,59 e 1,25). Basso il numero di decessi in Campania (1,1 per 10mila abitanti), malgrado il livello di contagi più elevato della media nazionale (85,3).