Radio Vaticana: domani una puntata di “La finestra del Papa” dedicata al 2020 di Francesco

Domani, dalle 11.05 alle 12.00, la puntata della rubrica di Radio Vaticana “La Finestra del Papa” – sulle frequenze 105.00 Fm e 103.8 Fm a Roma, digitalradio.it, canale tv 733, in podcast e streaming su www.vaticannews.va – sarà dedicata al 2020 di Papa Francesco, un anno segnato dalla pandemia e dall’assenza di viaggi apostolici internazionali, ma al tempo stesso contraddistinto da alcuni eventi di grande significato per il Pontificato: dalla Statio Orbis del 27 marzo alla pubblicazione della enciclica “Fratelli tutti”, dal Concistoro del 28 novembre con la creazione di 13 cardinali ai nuovi passi nell’impegno per la protezione dei minori nella Chiesa. A commentare questo anno così particolare del Pontificato – informano i promotori dell’iniziativa – si alterneranno in trasmissione il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, padre Federico Lombardi, gesuita, presidente della Fondazione Joseph Ratzinger-Benedetto XVI e già direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Ferruccio De Bortoli, editorialista, presidente della Associazione Vidas e già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore, e Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani e già direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede. La trasmissione, che andrà in onda alla vigilia dell’84° compleanno di Jorge Mario Bergoglio, riproporrà – attraverso dei contributi audio – alcuni degli interventi più importanti pronunciati da Papa Francesco nel corso degli ultimi 12 mesi. Oltre a un’analisi dell’anno che si va concludendo, la trasmissione volgerà anche lo sguardo alle grandi sfide per l’anno 2021, dall’annunciato storico viaggio in Iraq alla conclusione del lavoro del Consiglio dicardinali sulla nuova Costituzione apostolica, dall’Anno speciale dedicato a San Giuseppe ai frutti di iniziative come “The Economy of Francesco” e la Commissione vaticana Covid-19.