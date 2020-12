BeWeb: Corrado (Cei), “intuizione geniale”. Mons. Pennasso (Cei), “un cammino e una sfida sempre in atto”

“Per poter continuare quel patto di generatività che lega passato, presente e futuro, questa intuizione di BeWeb credo sia veramente geniale”. Così Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, ha concluso il suo intervento all’incontro online organizzato oggi dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto in occasione del 20° anniversario di BeWeb, il portale che raccoglie e mette “in vetrina” il patrimonio storico e artistico, architettonico, archivistico e librario delle diocesi e degli istituti culturali ecclesiastici. In occasione dell’anniversario è stato pubblicato il volume a più mani “BeWeB 2020”, edito da Gangemi. “C’è una regia nazionale, una progettualità nazionale, ma è un lavoro partecipato”, ha osservato don Valerio Pennasso, direttore dall’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, sottolineando l’importanza della sinergia tra uffici. “Come beni culturali – ha spiegato – noi facciamo ricerche ma abbiamo bisogno di strumenti di comunicazione. Nel discoro della comunicazione rientra anche quello della narrazione”. Ecco perché nel volume “vi sono narrazioni di percorsi e itinerari per far sì che la vita delle persone abbia riscontro sugli oggetti”. Parlando del progetto, Pennasso ha concluso: “È un cammino, una sfida sempre in atto. Stiamo cercando di offrire strumenti e tecnologie adeguati alle persone” perché “è importante mettere insieme un patrimonio diversificato nel suo essere e nella sua narrazione”.