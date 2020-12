Coronavirus Covid-19: Messico, muore il vescovo di Aguacalientes. È il terzo pastore vittima della pandemia

“È con grande tristezza e rammarico che comunichiamo come Conferenza episcopale che il nostro confratello, mons. José María De la Torre Martín, vescovo di Aguascalientes, è stato chiamato oggi alla Casa del Padre”. In questo modo si è espressa ieri la Conferenza episcopale messicana in una nota firmata dal segretario generale, mons. Alfonso Miranda Guardiola, vescovo ausiliare di Monterrey.

Mons. De la Torre Martín era stato ricoverato in ospedale durante il mese di novembre dopo essere risultato positivo al Covid-19. Nonostante si fosse inizialmente parlato di una pronta ripresa, erano successivamente sopraggiunte complicazioni, il vescovo era stato intubato e successivamente indotto in coma, dopo che i suoi organi vitali erano stati compromessi. Si tratta del terzo vescovo messicano – il primo attualmente in carica – a morire dopo essere risultato positivo al Covid-19. Gli altri due sono l’emerito di Culiacán, mons. Benjamín Jiménez Hernández, morto lo scorso 26 novembre, e Arturo Lona Reyes, emerito di Tehuantepec, morto il 31 ottobre.