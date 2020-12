Natale 2020: San Severo, da stasera il vescovo Checchinato in diretta su Youtube con “Facciamo il presepe?”

“Facciamo il presepe?”. È la proposta che il vescovo di San Severo, mons. Giovanni Checchinato, rivolge alle famiglie della diocesi in preparazione al Natale. Da martedì 15 a mercoledì 23 dicembre, tutte le sere, alle 20 su YouTube il vescovo sarà in diretta streaming per costruire, insieme a tutti coloro che si collegheranno, il presepe. “Saranno momenti di circa 15 minuti, per stare insieme a mons. Checchinato che – spiega una nota della diocesi – terrà una breve catechesi e leggerà un brano del Vangelo ‘a tema’. Un personaggio o un elemento del presepe, per ripercorrere, giorno dopo giorno, i passi della venuta di Gesù: Venite, adoremus”.